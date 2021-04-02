РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В подмосковном Подольске мать 11-летней девочки подала заявление в полицию на соседа с расстройствами психики, который сексуально домогался ее дочери, сообщил «РИАМО в Подольске» источник в правоохранительных органах.

Заявление в дежурню часть 4-го отдела полиции поступило 26 марта. В нем 33-летняя местная жительница с улицы Подольской микрорайона Силикатная-2 рассказала, что ее 30-летний сосед по подъезду совершил действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери. Подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Мужчина зашел в лифт вместе с девочкой, прижался к ней и стал гладить по интимным местам. Ребенок сообщил об инциденте матери. Уголовное дело возбудили 27 марта.