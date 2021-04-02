РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. В пятницу днем поступили сообщения о минировании больниц, школ и детских садов Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.
Сообщения поступили около 14:00.
«Сообщения о минировании поступили во все школы и детские сады», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сообщения также поступили в больницы №№1 и 2.
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