РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. В пятницу днем поступили сообщения о минировании больниц, школ и детских садов Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.

Сообщения поступили около 14:00.

«Сообщения о минировании поступили во все школы и детские сады», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сообщения также поступили в больницы №№1 и 2.

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