РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В апреле 20 детей-инвалидов из подмосковного Подольска смогут отдохнуть и полечиться на российских курортах по путевкам управления соцзащиты населения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В апреле 20 детей-инвалидов в сопровождении родителей по путевкам Подольского управления социальной защиты населения отправятся на санаторно-курортное лечение в санатории Краснодарского края, Республики Крым и Минеральных Вод.

Первые заезды состоятся 20 апреля. Профиль санатория зависит от типа заболевания ребенка.