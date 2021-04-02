РИАМО - 2 апр. По факту нападения на сотрудника полиции в столице возбудили уголовное дело, мужчину задержали, у него в квартире провели обыск, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

По данным следствия, днем 1 апреля на лестничной площадке жилого дома на улице Маршала Жукова, мужчина, не желая быть задержанным по подозрению в сбыте наркотиков, замахнулся отверткой на полицейского, а затем напал на него.

«В ходе осмотра квартиры подозреваемого обнаружены свертки с веществом, согласно исследованию, являющимся наркотическим средством. В ближайшее время по изъятому будет назначена химическая судебная экспертиза», - сказала Иванова.

Она отметила, что с фигурантом уголовного дела специалисты проводят необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Полицейский обращался в медорганизацию с ушибами, после оказания медпомощи его отпустили.