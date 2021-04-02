РИАМО - 2 апр. Маргарита Грачева, которая стала инвалидом после жестокого нападения супруга, счастлива в новом браке и готовится к рождению третьего ребенка.

История Маргариты Грачевой из подмосковного Серпухова прогремела на всю Россию в декабре 2017 года. Тогда собственный муж отрубил ей кисти рук - одну удалось спасти, а вторую медики заменили на бионический протез. Впоследствии девушка с двумя сыновьями перебралась в Санкт-Петербург, где повторно вышла замуж.

«В ближайшем будущем нас станет на +1 больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите соленым огурчиком», - написала Грачева в Instagram.

Ранее она пояснила подписчикам, что сменит фамилию мужа-садиста только после окончания всех судебных тяжб, в том числе по разделу имущества.