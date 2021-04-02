РИАМО - 2 апр. Маргарита Грачева, которая стала инвалидом после жестокого нападения супруга, счастлива в новом браке и готовится к рождению третьего ребенка.
История Маргариты Грачевой из подмосковного Серпухова прогремела на всю Россию в декабре 2017 года. Тогда собственный муж отрубил ей кисти рук - одну удалось спасти, а вторую медики заменили на бионический протез. Впоследствии девушка с двумя сыновьями перебралась в Санкт-Петербург, где повторно вышла замуж.
Ранее она пояснила подписчикам, что сменит фамилию мужа-садиста только после окончания всех судебных тяжб, в том числе по разделу имущества.
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