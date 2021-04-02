РИАМО - 2 апр. С момента запуска оплаты проезда картой «Тройка» в Московской области пассажиры купили на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» около 2 тыс. таких транспортных карт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Больше всего карт — свыше 650 штук — пассажиры приобрели на объектах транспортной инфраструктуры МАП № 10 Королев. На втором месте по объему продаж находится МАП № 2 Коломна (более 210 штук), на третьем — МАП № 3 Домодедово (около 200 штук)», - говорится в сообщении.

Пополнить баланс карты «Тройка» пассажиры могут несколькими способами: через мобильное приложение «Метро Москвы», в кассах метрополитена, МЦК, ЦППК и МТППК, банкоматах СберБанка, поддерживающих данную функцию, а также в терминалах самообслуживания. Активировать удаленное пополнение можно сразу же в приложении (для владельцев Android-смартфонов с модулем NFC) или через желтый терминал в вестибюлях станций метрополитена.

С февраля в подмосковных автобусах поэтапно вводят возможность оплаты проезда «Тройкой». На данный момент расплатиться ей можно на 400 маршрутах Мострансавто более чем в 1,5 тыс. автобусах, в которых установлены стационарные валидаторы. В салонах автобусов, где принимают карту «Тройка», размещены специальные информационные стикеры.