РИАМО - 2 апр. Таганский районный суд Москвы в пятницу вновь оштрафовал соцсеть Twitter за нарушение порядка ограничения доступа к информации, сообщил пресс-секретарь суда.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,4 млн рублей», - отметили в пресс-службе.

Ранее суд уже оштрафовал соцсеть на 3,3 млн рублей.

С 10 марта в стране по предписанию Роскомнадзора ограничили скорость работы Twitter. Соцсети грозили полной блокировкой ресурса, если его администрация не начнет выполнять требования российского законодательства.

Соцсети было направлено 28 тыс. требований об удалении определенных ссылок и публикаций.