РИАМО - 2 апр. В столице установили и уволили виновников скандала с издевательской фразой, оказавшейся вписанной в несколько судебных актов, ими оказались работники аппарата арбитражного суда Москвы, сообщает РИА Новости.

Из-за наличия недопустимой надписи в судебном акте была проведена служебная проверка. Это позволило установить и уволить виновников.

В конце января стало известно, что некоторые определения судьи Екатерины Игнатовой, которая специализируется на делах о банкротстве, подписаны грубой фразой с эротическим подтекстом. Слова выводились белым шрифтом и были видны только при копировании материала в текстовый редактор и очистке формата.

Согласно картотеке арбитражных дел, фраза появилась как минимум в пяти опубликованных определениях, которые подписала Игнатова. Слова стояли в конце документа, немного выше подписи судьи. Все определения с нестандартной пометкой вынесены в первой половине сентября 2020 года.

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