РИАМО - 2 апр. Более 42 тыс. заявлений подали за первый день от родителей первоклассников на зачисление детей в школу, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заявление начали принимать 1 апреля. Это можно сделать через региональный портал госуслуг.

«Оригиналы документов в школу с этого года приносить не нужно, они проверяются удаленно. Это сделано для удобства родителей. Сама процедура простая и понятная», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что пока принимают заявления в школу по прописке, а с 6 июля будут принимать заявление в любое желаемое образовательное учреждение.

Когда и какие справки нужны в школу и детский сад>>