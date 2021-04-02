РИАМО - 2 апр. Yota обновила акцию «Максимум на первый месяц». Он позволяет клиентам при первом подключении получить 2000 минут, безлимитный интернет и безлимитный пакет СМС на 30 дней, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость первого месяца связи составляет от 260 до 470 рублей в зависимости от региона РФ. К концу 30-дневного периода клиент получит СМС и сможет подключить рекомендованный пакет связи, основанный на его реальном потреблении.

«Благодаря обновлениям мы сможем рекомендовать тариф под реальные потребности клиента. Не только минуты и гигабайты, но и безлимитные приложения. Например, 108 минут, 17 гигабайт и безлимитные WhatsApp и Youtube. В случае, если предложенный вариант не устроит пользователя, он сможет настроить количество минут и гигабайтов самостоятельно. А также подключить безлимитный доступ к любимым приложениям», - комментирует директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

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