РИАМО - 2 апр. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 601 случай коронавирусной инфекции, больше всего заболевших в Красногорске (43), Одинцове и Люберцах (по 38), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

По 33 новых случая Covid-19 зафиксировали в Королеве и Сергиевом Посаде, 27 – в Наро-Фоминске, 26 – в Балашихе, по 24 – в Раменком и Мытищах, 23 – в Подольске, 21 - в Пушкине, 17 – в Дмитрове, по 14 – в Воскресенске, Ивантеевке, Ленинском округе, Щелкове, Ступине и Домодедове.

По 13 случаев заболевания подтвердили в Жуковском и Рузе, 12 – в Серпухове, по 11 – в Клину и Долгопрудном, 10 – в Богородском округе, девять – в Краснознаменске, восемь – в Орехово-Зуеве.

По семь новых случаев коронавируса зарегистрировали в Лобне, Реутове, Электростали, Химках и Коломне, шесть – в Шатуре, по пять – в Истре и Зарайске, по четыре – в Кашире, Дубне и Черноголовке, по три – в Егорьевске, Озерах и Дзержинском, по два – в Чехове и Луховицах, по одному – в Лыткарине, Павловском Посаде, Фрязине, Можайске, Лотошине, Котельниках и Электрогорске.

Ни одного случая заболевания не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Талдоме и Шаховской.

Всего за пандемию в Московской области зафиксировано 233 422 случая коронавирусной инфекции, скончались 5467 человек, выздоровели и выписались 191 673 пациента.

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