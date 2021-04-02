РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 апр. Игры и мастер-классы провели в Королеве для детей с аутизмом, мероприятие прошло в Центре пляжных видов спорта, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Активисты Общероссийского народного фронта в Московской области совместно с благотворительным фондом помощи детям «Рождественская звезда» организовали спортивно-развлекательные занятия для детей с аутизмом. Для детей из Королева, Щелкова и Ивантеевки провели мастер-классы по аквагриму, прическам и пляжным видам спорта.

«Дети, приходя сюда, чувствуют себя гораздо лучше. Ведь песок и вода – это две стихи, благодаря которым они расслабляются. Стоит отметить, что песочная терапия включена в реабилитационные курсы для детей с аутизмом. В день распространения информации об аутизме мы решили организовать для них небольшой праздник. Родители и дети были в восторге», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, генеральный директор благотворительного фонда помощи детям «Рождественская звезда» Алексей Фураев.

В свою очередь член регионального штаба ОНФ в Московской области, заведующий водно-спортивным комплексом «Металлист» в Королеве Герман Апарин отметил, что это мероприятие станет ежегодным.

В финале участников ждали сладкие призы и чаепитие. Праздник прошел при поддержке администрации Королева, компаний «Виппак», «Декатлон» и Центра культуры и досуга «Гребнево» города Щелково.

Аутизм – это болезнь, которая не изучена полностью до сих пор. Ее причины неясны, не существует даже точного научного определения. Известно только одно – люди, которых затронул этот недуг, нуждаются в опеке и заботе.