РИАМО - 2 апр. Новый сезон ярмарок открылся в Москве в пятницу, на текущий момент в городе работают 44 круглогодичные ярмарки, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил фестивально-ярмарочную площадку на Профсоюзной улице, владение 41. Здесь он пообщался с продавцами, покупателями и участниками мастер-классов. В рамках визита он предложил подумать над тем, чтобы дать ярмаркам собственное имя, единый бренд, узнаваемый москвичами и гостями мегаполиса.

«Сегодня в Москве открывается новый ярмарочный сезон. <...> 10 лет назад мы начинали с обычных ярмарок выходного дня. Постепенно стандарты ярмарочной торговли совершенствовались, и сейчас в Москве работают уже 44 круглогодичные ярмарки. До конца года планируется открыть еще порядка 20 этих точек», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Круглогодичные ярмарки зачастую размещаются на площадках фестивалей «Московские сезоны». Со временем ярмарки стали не только торговлей, но и культурным явлением. Качество столичных ярмарок можно сопоставить с другими уличными продажами в городах Европы и мира.

Круглогодичные ярмарки, которые располагаются в стильных и удобных павильонах, позволяют москвичам и гостям города приобрести свежие овощи и фрукты, рыбную, мясную, молочную продукции, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалею, мед, а также соленья и полуфабрикаты из 42 регионов России и стран ЕАЭС.

Павильоны находятся недалеко от станций московского метро и в проходных местах. В точках есть системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговое и холодильное оборудование.

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