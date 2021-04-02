РИАМО (БАЛАШИХА)- 2 апр. Школы, детские сады, магазины ряда торговых сетей в Балашихе и Реутове эвакуировали после сообщения с угрозами минирования, на месте работают экстренные службы и кинологи с собаками, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В пятницу около 12:00 от анонимного заявителя поступили сообщения с угрозами минирования во все школы, детские сады, медучреждения, магазины, торговых сетей «Дикси», «Магнит» и «Пятерочка» в Подмосковье.

«Эвакуированы все школы, детские сады и магазины городских округов Балашиха и Реутов. Прибыли сотрудники полиции и всех экстренных служб городских округов, включая кинологов с собаками»,- сказала собеседница агентства.