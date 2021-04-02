РИАМО - 2 апр. Российский НИЦ имени Гамалеи приступает к доклиническим испытаниям назальной вакцины от Covid-19, вакцина в виде спрея для носа будет двухкомпонентным препаратом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава центра Александр Гинцбург отметил, что патент на назальную вакцину, позволяющий ученым начать доклинические разработки, уже получен.

Он добавил, что ввод вакцины будет осуществляться врачами в стенах медицинских учреждений, несмотря на простоту ее использования.

Ранее российский НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал и зарегистрировал комбинированную векторную вакцину от Covid-19 «Спутник V».

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