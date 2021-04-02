РИАМО - 2 апр. Таганский районный суд Москвы в пятницу оштрафовал соцсеть Twitter за отказ в удалении противоправного контента, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,3 млн рублей», - говорится в сообщении.

С 10 марта в стране по предписанию Роскомнадзора ограничили скорость работы Twitter. Соцсети грозили полной блокировкой ресурса, если его администрация не начнет выполнять требования российского законодательства.

Ранее соцсети было направлено 28 тыс. требований об удалений определенных ссылок и публикаций.

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