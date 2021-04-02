РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 апр. В подмосковных Котельниках представители ТОС будут контролировать работу УК, на которую ране поступило очень много жалоб, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках прошла рабочая встреча первого заместителя главы администрации округа Александра Чуприна с председателями ТОСов микрорайонов Ковровый, Силикат, улицы Новой, в ходе которой обсудили неудовлетворительную работу УК «Котельники». На мероприятии также присутствовал новый руководитель управляющей компании Валерий Лисайчук.

Наибольшее количество обращений касается некачественной уборки в подъездах и на придомовой территории, контейнерных площадках. Поэтому председатели ТОСов попросили провести данную встречу для решения существующих вопросов.

Учитывая тот факт, что в управляющей компании в марте произошла смена руководства, на встрече было принято совместное решение с председателями ТОСов о том, что УК дается испытательный срок для исправления ситуации. В течение трех месяцев руководство обслуживающей организации должно выстроить работу не только в части наведения порядка в подъездах и на придомовой территории, а также более плотно взаимодействовать с жителями и оперативно реагировать на их обращения.

«Важно, чтобы председатели ТОС также контролировали работу управляющей компании. Понимали, становится ли лучше или нет уборка во дворах, подъездах, как быстро и качественно реагируют специалисты на обращения собственников. По истечении трех месяцев подведем с вами итоги и примем решение, исходя из того, как будет вестись работа после сегодняшней нашей рабочей встречи», - сказал Чуприн.

В свою очередь, руководитель УК «Котельники» уже на встрече для получения обратной связи оставил свой номер телефона председателям ТОС и заверил, что в течение трех месяцев работа должна быть выстроена.

Помимо этого, обсудили проведение месячника по благоустройству на территории городского округа. Со своей стороны председатели ТОС оставили свои предложения по высадке цветов и кустарников, а также попросили обеспечить их необходимым инвентарем и землей.