РИАМО - 2 апр. В столице молодой человек при задержании полицейскими напал с отверткой на одного из сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Правоохранители в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали молодого человека 2001 года рождения.

«При задержании (молодой человек – ред.) оказал активное физическое сопротивление полицейским, при этом пытался отверткой нанести удар оперативнику. Полицейский с ушибами обращался в медучреждение, после оказания помощи отпущен», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.