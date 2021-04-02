РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. В Балашихе запущено строительство индустриального парка «Пуршево-2», которое планируют завершить в 2023 году, в него будет инвестировано 5,9 млрд рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в пятницу в ходе встречи, посвященной развитию территории Саввино - Пуршево, побывал в индустриальном парке «Пуршево-1» площадью 33 га, построенном в 2019 году. Сейчас запущен проект по строительству «Пуршево-2» площадью 32,9 га, в него будет инвестировано 5,9 млрд рублей.

«В «Пуршево-2», строительство которого завершат в 2023 году, будет размещено 14 резидентов по производству одноразовых средств индивидуальной защиты, средств гигиены, тканей для матрасов и самих матрасов, мебели из металлокаркаса, а также производственно-складской комплекс сантехнического оборудования, автобаза, металлообработка. После ввода объекта в эксплуатацию на территории индустриального парка смогут работать более 1 тыс сотрудников», - сообщили в пресс-центре.

По словам Брынцалова, сегодня вопросы привлечения инвестиций занимают особое место в работе органов власти всех уровней, и совместно с органами местного самоуправления они постоянно ищут возможности для снижения налогового бремени для бизнеса.

«О том, что это главная задача для муниципальной власти, мы говорим постоянно. И оказываем необходимую поддержку тем муниципальным образованиям, которые стремятся привлечь инвесторов», - сказал Брынцалов.

Оценивая будущее «Пуршево-2», спикер Мособлдумы отметил, что «близость к Москве делает проект крайне перспективным».

Глава Балашихи Сергей Юров и администрация городского округа гарантируют инвесторам доступность власти, прозрачные правила ведения бизнеса, равный доступ к земельным участкам, к транспортным и энергетическим ресурсам.

«Для всех, кто готов участвовать в развитии Балашихи, создаются необходимые условия эффективного, стабильного и безопасного ведения бизнеса. Уверен, что индустриальный парк «Пуршево» займет достойное место в процессе развития экономики Балашихи», - заключил Брынцалов.

В регионе функционирует 59 индустриальных парков общей площадью 4945,63 га, 12 из них уже заполнены на 100%, в том числе и «Пуршево». Всего резидентами являются более 900 компаний.

В 2020 году на инвестплощадки подмосковного региона было привлечено более 100 организаций. В рамках реализации своих проектов новые компании создадут в регионе более 8 тыс рабочих мест, а общий объем инвестиций составит около 50 млн рублей.