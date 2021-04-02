РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Депутаты городского округа Люберцы проведут разъяснительную работу среди жителей и расскажут им о важности прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В Люберцах провели очередное заседание фракции «Единой России» совета депутатов. В нем участвовали депутат Госдумы Лидия Антонова и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Вопросы повестки: обсуждение активности единороссов в социальных сетях, популяризация прививок от коронавируса среди люберчан, а также итоги работы волонтерского штаба за год.

«Динамику вакцинации надо увеличивать. Своим примером мы показываем населению, что единственный способ уберечься от этой заразы - это провакцинироваться. В настоящее время мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и все же опасность инфицирования остается. Особенно беречь себя нужно пожилым людям. Они находятся в группе риска», - отметила Антонова.

Она напомнила, что прививка доступна всем жителям города старше 18 лет, но по-прежнему остаются актуальными масочный режим и соблюдение безопасного расстояния при общении. Также необходимо соблюдать меры санитарной гигиены: часто и тщательно мыть руки.

«Участие парламентариев в работе с населением по информированию о вакцинации - одна из важнейших и актуальных задач в настоящий период. Личный пример каждого депутата, информирование людей о проводимых мероприятиях в соцсетях и СМИ имеют большое положительное значение для населения нашего округа», - добавил Дениско.

Руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Александр Шлапак уведомил депутатов об их личном рейтинге на платформе «Избиратель-депутат» и призвал народных избранников активнее взаимодействовать с населением.

Далее с докладом об итогах работы волонтерского штаба Люберец с марта 2020 года выступил его руководитель Георгий Николаев.

«Несмотря на снятие ограничений волонтеры «Единой России» продолжают свою работу. В Люберцах живут порядка 500 маломобильных граждан, которым мы регулярно помогаем. В день отрабатываем около 10 доставок продуктов и лекарств. Также волонтеры находятся в пунктах вакцинации в пяти торговых центрах муниципалитета, они координируют очереди, отвечают на вопросы людей», - сказал Николаев.

Он поблагодарил Лидию Антонову и всех депутатов Люберец за поддержку волонтеров в период пандемии.

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