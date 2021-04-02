РИАМО - 2 апр. Компанию «КлассикСтоун» неправомерно не допустили к участию в торгах по установке арт-объекта «Мемориал памяти подвигу 1-й ударной армии» в Сергиевом Посаде, подмосковное УФАС выдало организаторам аукциона предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

Фирма пожаловалась на действия комиссии по осуществлению закупок МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» и МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского городского округа» в УФАС по Подмосковью.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу компании «КлассикСтоун» обоснованной.

Учреждениям выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.