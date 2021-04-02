РИАМО - 2 апр. Количество людей старше 90 лет в России в 2020 году выросло на 6,5% и достигло рекорда в 785,2 тыс. человек, пишет в пятницу газета «Известия».

Эксперты связывают это с тем, что на смену поколению, которое встретило Великую Отечественную войну во взрослом возрасте, приходит поколение, которое пережило войну детьми и подростками.

Между тем, несмотря на пандемию и отрицательный прирост населения России в 577,6 тыс. человек в 2020 году, число долгожителей выросло за год с 737,4 тыс. до 785,2 тыс. Наибольший прирост замечен в группе людей старше 100 лет. За год их число увеличилось более чем на 7 тыс. человек.

«В более длительной динамике рост лиц этой возрастной группы объясняется как различием когорт родившихся, так и ростом продолжительности жизни при достижении старших возрастов», — отметила в Росстате.

Тенденцию роста долгожителей называют долгосрочной. В 2015 году людей старше 90 лет в России было 447,5 тыс. С тех пор их количество выросло в 1,8 раза.

По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Егоровой, такая тенденция будет сохраняться еще десять лет, пока в 90-летний возраст не начнет вступать довольно малочисленное поколение 1940-х годов.

Также среди причин роста долгожителей, кроме смены поколений, выделяют их большую устойчивость, приобретенную в тяжелые военные годы, улучшение условий жизни и поддержки пенсионеров.