РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 апр. Территории остановок маршрутного такси привели в порядок в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники МБУ «Спецтранс» произвели уборку территорий городского округа. Работы проводились на Покровском проезде, в микрорайонах Ковровый и Южный. Привели в порядок остановки маршрутного такси, убрали мусор из урн, очистили тротуары от снега, обработали дорожки противогололедными реагентами.

На тротуарах уборка наледи производилась вручную, в уборке участвовало порядка 49 человек, в том числе и дорожные рабочие. Также была задействована специализированная техника, а именно 3 мини-погрузчика с навесным оборудованием и 3 самосвала для вывоза снега.

Уборка проводится регулярно с целью поддержания чистоты в городском округе.