РИАМО - 2 апр. При возгорании личных вещей в межквартирном холле на 9 этаже жилого дома на Фрунзенской набережной в Москве спасли пять человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Информация о возгорании поступила пожарным в 11:34.

«Происходило горение личных вещей и мебели на площади 10 кв. метров», - говорится в сообщении.

В 12:01 пожарные ликвидировали возгорание. На момент тушения пожара сведений о пострадавших не поступало.