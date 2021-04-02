РИАМО - 2 апр. Сотрудники соцзащиты проверяют семью, в которой опекун подозревается в избиении девочки, по данному факту прокуратура уже назначила проверку, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетнего ребенка избил дома опекун. Гематомы на голове и теле у ребенка обнаружили сотрудники школы. Школьница сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. Ребенок сейчас находится в больнице.

«Опека над девочкой была установлена в другом государстве. При плановых обследованиях в семье девочки фактов неблагополучия ранее не выявлялось. Решение о дальнейшем жизнеустройстве девочки будет принято после выписки ее из больницы», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники соцзащиты будут действовать в интересах ребенка.

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