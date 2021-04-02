РИАМО - 2 апр. Пожарные потушили возгорание в здании на улице Конструктора Гуськова в Зеленограде, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 6, поступило в 10:55.

«По прибытию подразделений было установлено, что на первом этаже двухэтажного здания происходит горение личных вещей на площади 15 кв. метров», - говорится в сообщении.

В 11:08 пожар был ликвидирован. Людей в здании не было, в результате происшествия пострадавших нет.