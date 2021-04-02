РИАМО - 2 апр. По итогам общероссийской акции «Мое детство — война» по числу участников Московская область вошла в пятерку среди регионов страны, сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

В конкурсе выявили 25 победителей. Среди видеороликов о детях войны по Центральному федеральному округу победу одержала Дина Архипова (Лобня).

«Волонтеры посвятили свои медиапроекты людям, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Акция проходила в течение года памяти и славы», - говорится в сообщении.

В ходе акции «Мое детство - война» участники опубликовали 1476 видеовоспоминаний детей войны. Их посмотрели свыше 186 тыс. человек, а в соцсетях — почти 500 тыс. В создании видеороликов принимали участие ученические, творческие, трудовые и профсоюзные коллективы.

По словам членов оргкомитета, активное участие в акции приняли жители малых городов и сельских поселений. Благодаря волонтерам о тихом подвиге их земляков — детей войны, жителей станиц, сел и деревень узнал весь мир.

В прямом эфире была проведена интеллектуальная олимпиада, темой которой стали судьбы детей войны, а также произведения искусства, посвященные военному детству. Материалом для создания большинства вопросов стали энциклопедические статьи, созданные волонтерами акции.

Также авторы опубликовали в Сети свыше 3 тыс. статей о маленьких героях большой войны, которые работали на фронте и в тылу, чем приближали победу над фашистской Германией.

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