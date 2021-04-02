РИАМО - 2 апр. Северный вестибюль станции столичного метро «Окружная» «салатовой» ветки достроят в следующем году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что станция «Окружная» была открыта с одним южным вестибюлем в 2018 году в составе участка «Петровско-Разумовская» – «Селигерская».

«В настоящее время продолжается строительство северного вестибюля. Полностью завершить работы планируется в 2022 году», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что новый вестибюль будет интегрирован со станцией «Окружная» МЦК, одноименной станцией МЦД-1 и «Аэроэкспрессом».

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что строительство эскалаторного тоннеля для северного вестибюля ведется в сложных гидрогеологических условиях с притоком воды до 270 кубометров в час.

«В феврале было смонтировано последнее 126-е кольцо наклонного тоннеля диаметром 8,5 м, применялись специальные методы заморозки грунта. Сейчас метростроители устанавливают веерные кольца для сопряжения наклонного хода с натяжной камерой», - добавил Загрутдинов.

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