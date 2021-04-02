РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Военнослужащего Международного противоминного центра капитана Виталия Мороза посмертно наградили орденом Мужества в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский, командир центра Владимир Сидоренко, военнослужащие. Высокую награду вдове и родителям Мороза вручил начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Сегодня вдове погибшего нашего офицера, капитана Мороза, государственная награда - орден Мужества. Это второй орден Мужества, которым он был награжден. К сожалению, посмертно», - сказал заместитель начальника Международного противоминного центра полковник Олег Крыжановский.

Виталий Мороз погиб в Нагорном Карабахе возле населенного пункта Шуша. При разминировании противопехотного минного поля произошел подрыв мины.

Крыжановский отметил, что за 7 лет существования Международного противоминного центра это был единственный случай гибели военнослужащего.