РИАМО - 2 апр. Валерий Ломакин назначен на должность генерального директора Московского областного БТИ, распоряжение об этом подписала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, сообщает пресс-служба регионального БТИ.

Ранее Ломакин занимал должность заместителя генерального директора данного учреждения.

«В настоящее время Московское областное БТИ принимает активное участие в проектах правительства Московской области, развивает новые направления деятельности, успешно применяет современные инструменты для повышения эффективности и качества предоставления услуг клиентам», - отметил Ломакин.

Родился в 1985 году. Окончил Высшее пограничное военное училище, принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана. В дальнейшем проходил службу в органах военной контрразведки. С 2010 года занимался предпринимательской деятельностью.

В мае 2019 года был назначен заместителем генерального директора ГУП МО «МОБТИ». Полковник запаса. Награжден правительственными орденами и медалями.

БТИ предоставляет широкий спектр услуг в сфере оформления операций с недвижимым имуществом на территории Москвы, Московской области и других субъектов России.