РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. В «Добрую комнату» Мытищинской городской клинической больницы передали несколько десятков книг, сообщается на сайте администрации горокруга.

В МГКБ функционирует так называемая «Добрая комната». Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын вместе с мытищинскими депутатами передал книги для самых юных пациентов мытищинского детского инфекционного отделения.

«Проект «Добрая комната» продолжает свою реализацию уже второй год на территории Московской области. На сегодняшний день в Подмосковье открыто более 60 таких «Добрых комнат» во многих детских отделениях больниц. В этом году запланировано открыть более 40 таких же «Добрых комнат». В Мытищах этот проект был реализован одним из первых, и мы видим положительные моменты. У детей, которые находятся в стационарах, есть возможность развиваться, учиться и даже играть», – сказал Перепелицын.

Проект регионального отделения «Единой России» направлен на поддержку детей и дает возможность предоставления им развлекательного досуга в период пребывания в стационаре. Основная задача «Доброй комнаты» – создание комфортных условий для маленьких пациентов. Игрушки, книги, раскраски – все это поможет им отвлечься от недуга и провести время с радостью.