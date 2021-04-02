РИАМО - 2 апр. Партия ЛДПР вновь предложит законопроект о конфискации машин у виновников ДТП после аварии на Садовом кольце 1 апреля, передает РИА Новости.

О таком решении заявил глава политической фракции Владимир Жириновский. Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Водитель синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации.

«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами», — сказал Жириновский.

Виновником ДТП на Садовом кольце оказался скандально известный блогер и пранкер Эдвард Бил. На его счету более 566 штрафов за нарушение ПДД. Только в этом году он ежедневно получал по 4-5 штрафов. На машине были поддельные номера, и она не стояла на учете в ГИБДД.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Если пострадавшая выживет, то лихачу грозит до двух лет лишения свободы.

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