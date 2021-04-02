РИАМО - 2 апр. В столице продолжается прием заявок от предпринимателей на получение субсидий, с помощью которых можно возместить расходы на онлайн-продвижение, участие в выставках и фестивалях, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В текущем году в мегаполисе расширили поддержку бизнеса в рамках этих субсидий. Теперь можно возместить также расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, на продвижение собственной продукции, работ и услуг в Сети.

«В 2020 году город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в этом году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат», — сказала заммэра Москвы – глава аппарат мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Число выставок, фестивалей, международных конкурсов, затраты на участие в которых предприниматели смогут возместить, будут увеличиваться.

Оформить заявку и подать документы на субсидию можно до 30 апреля. Столичные компании могут претендовать на несколько видов компенсаций. Максимальная сумма выплат составляет 700 тыс. рублей, но не свыше 50% от затрат.

В этом году также ввели еще одно новшество — это возможность оформления заявок онлайн. Кроме того, бизнесмены могут в течение 10 дней внести исправления в пакет документов, если там выявят неточность. Ранее фирмам нужно было подавать сведения заново.

Предварительную заявку на получение субсидии можно оформить на сайте.

По итогам прошлого года в мегаполисе было одобрено свыше 3 тыс. заявок, их общая сумма составила более 3 млрд рублей. Самыми востребованными у предпринимателей города стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, на экспорт.