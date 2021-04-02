С 1 апреля, помимо ранее открытых стран, Россия возобновила авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Но если смотреть на условия въезда – карантин, наличие вида на жительство, командировка, учеба, родственники и другие, то список заметно сократится. Туристам отдохнуть на майские праздники можно лишь в 16 странах, и то придется рискнуть – сдавать ПЦР-тест по прибытию и, возможно, отсиживаться в карантине. Куда поехать на майские праздники, какие условия действуют в открытых странах и во сколько обойдется отдых, читайте в материале РИАМО.

Куда лучше не ехать

В общей сложности сейчас для россиян открыто порядка 30 стран. Однако, несмотря на возобновление авиасообщения, отправиться во многие из них до сих пор проблематично.

Хотя долгожданная Европа в лице Германии и Швейцарии открыта для туристов, с 1 апреля 2021 года из Москвы будут выполняться рейсы в Берлин и Франкфурт только для граждан ЕС и обладателей вида на жительство (ВНЖ), студентов, которые не могут учиться дистанционно, дипломатов, моряков и некоторых других категорий. Обязательным условием является 10-дневный карантин по прибытию, самоизоляцию можно сократить до пяти дней, если предоставить отрицательный тест.

Примерно такая же система Швейцарии – с туристической целью страну посещать нельзя, для въезда должна быть причина, например, ВНЖ, учеба, близкие родственники, командировка и так далее. Но даже в этом случае въезд разрешен строго по ПЦР-тесту, сделанному не раннее, чем за 72 часа до пересечения границы, и 10-дневный карантин по прибытию.

Не ждут наших туристов и в открытой Венесуэле. По данным Ростуризма, для посещения страны граждане обязаны уведомить властей о поездке на сайте, иметь на руках ПЦР-тест, сданный за 72 часа до поездки, а также пройти тест на ковид на месте, цена которого 60 долларов (оплачивать тест турист должен сам). Но даже эти условия не гарантируют свободного перемещения по стране – рекомендовано соблюдать 14-дневный карантин.

Казахстан, куда раньше можно было поехать, чтобы полюбоваться горными пейзажами и недорого отдохнуть, хотя и открыт для посещения, но условия не вызывают желание туда ехать. В первую очередь – из-за цены билетов.

Казахстан пускает только по ПЦР-тесту, сделанному за трое суток до пересечения границы. Сухопутная граница закрыта, а самолеты Москва-Нур-Султан летают 10 раз в неделю. Средняя цена билета туда – 13500 рублей, а билет обратно обойдется вдвое дороже – почти в 30 тысяч рублей. Даже если это вас не смущает, с 18 марта в Нур-Султане ужесточили карантин из-за роста заболеваемости Covid-19, а значит, общественные места – ТЦ, смотровые площадки, музеи – не будут работать в выходные.

Если хочется недорогого отдыха в СНГ, то лучше присмотреться к Киргизии или Белоруссии, где более мягкие ограничения – пускают по ПЦР-тесту.

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Где отдохнуть на майские праздники

Турция

Самая популярная страна для всесезонного отдыха у россиян – Турция, ее сейчас продают практически все туроператоры. Здесь и любимый all inclusive, и теплое море, и недолгий перелет, а главное – доступные цены на отдых. Авиасообщение с Турцией возобновили еще в августе прошлого года. С тех пор ограничения для туристов в стране несколько раз менялись.

На Level.Travel стоимость туров на двоих по системе «все включено» в Кемер с 1 мая начинается от 50 тысяч рублей на 7 ночей. Билеты «Аэрофлота» в Стамбул обойдутся с среднем в 26 тысяч рублей на человека.

Погода в Турции в мае располагает к прогулкам у моря, однако новые ограничения дают повод задуматься о том, покупать ли билеты сейчас.

Среди последних правил – туристы должны предоставить не только отрицательный результата на ковид, но и до вылета в течение последних 72 часов заполнить электронную «форму на въезд в Турцию» на сайте. Эту анкету нужно распечатать или сохранить на смартфон, чтобы предъявить в аэропорту, иначе вас не допустят на рейс.

Кроме того, во время полета от пассажиров требуют заполнения информационной формы (личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, контакты, сведения о симптомах), которые при необходимости предоставят в управление здравоохранения провинции.

Кроме того, с 1 апреля в 58 турецких провинциях ввели комендантский час по субботам и воскресеньям, а в зону высокого риска входят популярные у туристов Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и другие регионы. Кафе и рестораны могут принимать только 50% посетителей, а во время комендантского часа для туристов работают на вынос.

Танзания

Тем, кто хочет забыть о существовании ковида вообще, стоит присмотреться к Танзании. Это страна, про которую еще год назад слышали далеко не все, сегодня в топе для путешествий.

Ее называют «доступными» Мальдивами, страной «Акуна мататы» и полного релакса, а все потому, что власти страны отменили ПЦР-тесты для туристов, для въезда ничего особенного не требуется – никакого карантина и масочного режима.

Единственное разочарование, которое может ждать российского туриста в мае – это сезон дождей, который здесь с марта по май. Правда, тревел-блогеры рассказывают, что дождь начинается лишь во второй половине дня, а до обеда можно спокойно загорать. Они же развеивают мифы о малярии.

Кроме того, испортить отдых может неправильно подобранный курорт, где отлив может доходить до 2 километров. Поэтому выбирать стоит между курортами Нунгва и Кенгва, где нет отливов и самые красивые пляжи.

Если вы соберетесь покупать тур на майские, то придется взять несколько дополнительных дней отпуска. Как правило, туры в Танзанию продают от 10 до 12 дней. Стоимость тура на Coral Travel на популярных курортах Нунгва и Кенгва начинается от 130 тысяч рублей на двоих с завтраком.

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ОАЭ

Еще одна страна, которую любят российские туристы – ОАЭ. Правила въезда здесь не отличаются от большинства других – нужно сдать ПЦР-тест за 72 часа до полета в аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории и предъявить в аэропорту справку в бумажном виде на английском языке с печатью. Кроме того, на борт вас пускают по медстраховке, покрывающей ковид. Тем, кто не оформил ее заранее, предлагают сделать это перед рейсом и показать в электронном виде.

По прилету туристам предстоит еще один квест – сдать бесплатный ПЦР-тест в аэропорту и установить специальное приложение на телефон, куда придет результат. Если оно не устанавливается, то нужно оставить свой номер, чтобы вас смогли найти. По правилам, до результатов теста нужно сидеть в номере, но на деле справку на ковид в отеле никто не требует.

Прилететь сейчас можно только в Дубай, а жить в любом эмирате, кроме Абу-Даби, где действует 10-дневная самоизоляция, независимо от результатов теста.

Погода располагает к морскому отдыху, а вот цены на майские праздники – нет. Стоимость тура в отель «все включено» сопоставима с Мальдивами. Так, у Coral Travel отдых в отеле «Акация» или «Ибис» обойдется в 352 тысячи на двоих с завтраком и перелетом на неделю, а если хотите «все включено» и отель «5 звезд», то готовьтесь заплатить не менее 450 тысяч на двоих за неделю. В феврале 2021 года эти отели стоили в два раза дешевле.

Мальдивы

Тем, кто мечтает о роскошном отдыхе, стоит присмотреться к Мальдивам, которые открыты для россиян с сентября прошлого года. Для въезда нужно иметь ПЦР-тест на английском языке, сданный за 96 часов до прилета. Кроме того, за 24 часа до вылета в Мальдивскую Республику необходимо заполнить форму о состоянии здоровья, затем распечатать или сохранить в смартфоне полученный QR-код. Также при себе нужно иметь подтверждение брони гостиницы на Мальдивах.

Для удобства туристов на сайте Министерства туризма Мальдивской Республики опубликованы «Утвержденные даты открытия туристических курортов, причалов для яхт, туристических отелей, туристических судов, туристических гостевых домов и транзитных объектов».

Хотя с 8 апреля на Мальдивах начинается сезон дождей, температура там не ниже плюс 30, а дожди идут не каждый день – примерно 15 дней за месяц, поэтому есть шанс получить мальдивский загар в майские праздники.

Недельный тур от Coral Travel обойдется примерно в 250 тысяч на двоих с завтраками и в 450 тысяч на двоих за пакет «все включено».

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Куба

Куба до 1 апреля была готова принять российских туристов только на Кайо-Коко, но с 1 апреля возобновили и полеты на Варадеро. В конце марта, после визита министра туризма Кубы, Росавиация сообщила о высокой степени готовности к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме, то есть к маю ситуация может улучшиться.

Кроме того, возможно, наличие прививки отменит повторную сдачу теста в аэропорту.

Сейчас российским туристам нужно предоставить отрицательный тест на коронаивирус, сделанный за 72 часа до вылета, а по прилету на Кайо-Коко снова сдать тест в аэропорту.

Если у туриста первый тест по прилету оказался положительным, его перевозят в обсерватор – гостиницу «Соль Кайо-Коко». Повторный тест сдается лишь на девятый день после прилета, на практике же – только на 10-11 сутки. Контактных изолируют в гостинице по месту пребывания, повторный тест – на пятый день.

Стоимость туров на Варадеро у Anex Tour нсоставляет от 190 тысяч на двоих на 10 дней, от 220 тысяч на двоих – на Кайо-Коко. Все отели на Кубе работают по системе «все включено».

Египет

Заманчивыми выглядят цены на отдых в майские праздники в Египте, но, чтобы попасть на курорты, пердстоят некоторые сложности.

Если вы хотите к морю – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, попасть туда из Москвы можно только с пересадкой в Стамбуле, также туроператоры предлагают 6-8-часовой трансфер к курортам Красного моря за 90 долларов на двоих.

Условия для туристов в Египте более мягкие, чем на Кубе – нужно лишь предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный за 72 часа до поездки.

Стоимость тура в отеле all inclusive у Coral Travel начинается от 120 тысяч рублей на двоих на неделю. Что касается погоды, то май – один из самых удачных месяцев для поездки, так как жара спадает, и температура днем не поднимается выше 33 градусов.

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Шри-Ланка

На майские праздники есть соблазн купить тур в Шри-Ланку, которая возобновила авиасообщение с Россией с 1 апреля. Однако, чтобы попасть туда с туристической целью, нужно преодолеть не одну преграду.

Во-первых, чтобы получить онлайн-визу, нужно забронировать номер в сертифицированном отеле.

Во-вторых, в аэропорту потребуют ПЦР-тест на английском языке, сделанный за 96 часов до вылета, а по прилету нужно сдать ПЦР за 40 долларов; если вы прибываете в страну более, чем на пять дней, то тест придется повторить – тоже за свой счет.

Кроме того, от туриста потребуют приобрести медстраховку от ковида за 12 долларов.

Неделя в отеле «3 звезды» с завтраками у TEZ TOUR обойдется от 85 тысяч рублей на человека, причем в апреле цена в два раза дороже. Это неудивительно, ведь май на Шри-Ланке – это пик муссонов и тропических ливней.

Сейшелы

Недешево обойдется российским туристам и отдых на Сейшельских островах, которые с 25 марта 2021 года пускают туристов по ПЦР-тесту на английском языке, сданному за 72 часа до поездки. Прямые рейсы на остров Маэ «Аэрофлот» начинает выполнять со 2 апреля.

Перед поездкой нужно получить разрешение на въезд от властей Сейшел через электронный сервис, а на месте –соблюдать строгие меры безопасности – масочный режим и социальную дистанцию.

Отдыхать на Сейшелах – удовольствие не из дешевых, еда там дорогая, а отели работают в основном на завтраках. Стоимость тура на двоих на пять-семь дней у CoralTravel начинается от 300 тысяч рублей на двоих. Температура воздуха в мае постепенно начинается снижаться, чем и радует туристов, так как нет зноя, зато гарантированы плюс 30.