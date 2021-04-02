РИАМО - 2 апр. Полицейские задержали 48-летнюю женщину, которая нашла потерянную банковскую карту с бесконтактной оплатой и расплачивалась ей в магазинах на территории Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья.

С заявлением о том, что ее потерянной банковской картой кто-то расплачивается в магазинах, в полицию пришла местная жительница.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, в каких торговых точках осуществлялась оплата картой потерпевшей, и при изучении записей камер наблюдения установили и задержали 48-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении противоправного деяния», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанная рассказала, что нашла карту на вокзале в Орехово-Зуевском округе и несколько дней оплачивала ей свои покупки. Когда карту заблокировали, женщина ее выбросила.

Следователь возбудил уголовное дело по ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Женщину отпустили под подписку о невыезде.