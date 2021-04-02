РИАМО - 2 апр. 35 аварийных домов расселят в Рузском городском округе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», к концу этого года там переселят в новое жилье более 500 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Всего будет расселено 35 аварийных домов, расположенных в поселках Тучково, Новотеряево, Дорохово, Колюбакино, Горбово, Волковское и других», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он отметил, что площадь расселения превысит 8,6 тыс. кв. м. Новые благоустроенные квартиры получат 519 человек.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Московской области планируется переселить 2,7 тыс. людей из аварийного жилищного фонда общей площадью 50 тыс. кв. м.