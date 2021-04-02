РИАМО - 2 апр. В рамках национального проекта «Образование» МБОУ «Лицей Климовска» в Подольске капитально отремонтируют в 2021 году, появилась закупка на выполнение работ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей Климовска» в городском округе Подольск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Здание лицея находится по адресу: мкр. Климовск, ул. Ленина, д. 23. Лицей основан в 1960 году и не раз входил в топ-100 лучших школ Подмосковья. Несколько лет назад там обновили спортивный стадион и поставили новое оборудование.

Объект включен в государственную программу «Образование Подмосковья» и финансируется за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Всего в 2021 году запланирован капитальный ремонт 17 школ в 12 городских округах: Богородский, Дмитровский, Домодедово, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Раменский, Ступино, Щелково, Рузский, Дубна.