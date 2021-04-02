РИАМО - 2 апр. Неизвестный разослал во все школы, детские сады, медучреждения, магазины торговых сетей «Дикси», «Магнит» и «Пятерочка» в Подмосковье сообщения с угрозами минирования, передает РИА Новости.

Представитель экстренных служб региона отметил, что специалисты оперативных служб начали выборочную проверку указанных объектов. Они также выясняют, с какой электронной почты отправлено письмо с угрозой минирования.

По его словам, в регионе к данным работам привлечены более 1 тыс. человек и около 360 единиц техники.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев отмечал, что в последние несколько лет в стране было зарегистрировано 16 тыс. ложных сообщений о минировании разных объектов. В основном информация была направлена из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за ложное сообщение о минировании>>