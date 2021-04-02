РИАМО - 2 апр. В квартале Римский поселка Развилка Ленинского городского округа планируется строительство школы на 1350 учеников, объект введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы запланированы в рамках национального проекта «Образование».

«Опубликована закупка на выполнение проектной документации и строительство школы на 1350 мест в Ленинском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Подрядчик должен будет не только построить школу, но и полностью разработать проект, а также поставить оборудование для учебного учреждения.

Проект школы должен соответствовать современным российским и мировым тенденциям. Для учащихся планируется создать максимально комфортную среду. Архитектурное решение должно быть привлекательным и гармонично вписываться в окружающий городской и природный ландшафт.

Объект включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.