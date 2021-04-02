РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий стал участником акции «ЕГЭ для родителей», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу акция состоялась в лицее №12. На нее пришли около 25 родителей.

«Это хорошая форма, когда родители могут ознакомиться с тестированием и понять, что из себя представляет ЕГЭ. Он отличается от тех экзаменов, которые мы сдавали. Мы сдавали раньше конкретному учителю, он делал какие-то выводы, иногда помогал, а сейчас нет, все жестко», - сказал Ружицкий.