РИАМО - 2 апр. Открытие кинотеатра «Художественный» в центре Москвы после комплексной реставрации состоится 9 апреля, сообщил программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

«Уже через неделю, 9 апреля, кинотеатр станет доступен для зрителей. Мы полны желания и решимости сделать это великое место местом сегодняшней кинематографической силы. Живым, актуальным, бурлящим местом, где будет показываться художественное кино, а фильмы, не имеющие отношения к «художественности», показываться не будут», - сказал Тыркин.

Он отметил, что к подбору фильмов в «Художественном» будут подходить очень серьезно, но без дискриминации форматов и жанров.

Продажа билетов в кинотеатр начнется 5 апреля в 14:00. В день открытия, 9 апреля, в «Художественном» состоится премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера, 10 апреля известный кинорежиссер Илья Найшуллер представит отреставрированную версию фильма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Далее зрителям покажут картины-номинанты на «Оскар» - 2021.

Кроме того, каждые выходные в кинотеатре будут проводить экскурсии, на которых зрителям расскажут про строительство здания и его реставрацию.

«Сегодня, глядя на это великолепие, трудно представить, в каком состоянии здание находилось. Очень здорово, что мы видим здание не только внутри, но и снаружи. Оно стало архитектурной доминантой города Москвы. То, ради чего это (реставрация - ред.) затевалось, в полном объеме реализовано», - сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Первый кинотеатр в Москве был открыт в 1909 году на Арбатской площади. В здании четыре зала - большой, камерный и два малых. «Художественный» закрылся на реставрацию в начале 2014 года. Работы провели по проектам ведущих мировых архитектурных бюро.

При реставрации специалисты старались сохранить исторический облик здания, который учитывал современное техническое оснащение кинотеатра. Реставраторы использовали проект Шехтеля. В основном зале не удалось сохранить потолок, но остальные элементы были воспроизведены.



Зал, балкон, двери, весь фасад, включая светильники, лепнину, заполнение окон, декор главного зала и лестницу в боковом северном фойе - это те элементы, которые остались со времен Шехтеля.

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