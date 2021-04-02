РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 апр. В апреле Щелковский историко-краеведческий музей проведет ряд бесплатных экскурсий, сообщается на сайте музея.

«В апреле музей проведет бесплатные экскурсии по выставкам. Принять участие в экскурсиях могут все желающие», - говорится в сообщении.

Экскурсия «Владимир Сундуков. Живопись» пройдет 17 апреля в 11:00 и 24 апреля в 15:00. Экспозицию «От войны до войны» можно посмотреть 10 апреля в 11:00 и 17 апреля в 15:00. Выставка «Первый отряд космонавтов» в отделе «История авиации» в ДК имени В.П. Чкалова пройдет 10 апреля в 14:00 и 17 апреля в 11:00.