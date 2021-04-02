РИАМО - 2 апр. Следователь начал проверку после обнаружения тела младенца на территории детского заброшенного лагеря в Талдомском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело девочки нашли в поселке Запрудня.

Следователь осмотрел место происшествия. Планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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