РИАМО - 2 апр. Следователь начал проверку после обнаружения тела младенца на территории детского заброшенного лагеря в Талдомском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Тело девочки нашли в поселке Запрудня.
Следователь осмотрел место происшествия. Планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
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