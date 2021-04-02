РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 апр. Спортсменки центра художественной гимнастики «Виват» из Котельников готовятся представить округ на предстоящем турнире Vivat, beautifull, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир пройдет 4 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Силикат.

В соревновании примут участие порядка 250 гимнасток из таких центров художественной гимнастики Москвы, как «Ювента», «Академия Ирины Винер-Усмановой», «Лайм», «Звезда Олимпа» и других. Котельники представят 50 спортсменок. Возраст участниц - от 4 до 16 лет.

Подобные соревнования проходят в Котельниках в течение 5 лет при поддержке администрации городского округа. Организатор спортивного мероприятия - центр «Виват», который также является Федерацией художественной гимнастики Котельников.