Третий этап туристического кешбэка: как вернуть 20% за путешествие по России

Что это за программа
С целью развития российской туристической индустрии летом 2020 года была организована программа снижения стоимости путевок. Так, за отдых в регионах РФ у путешественников появилась возможность, оплатив тур или проживание в гостинице с карты «Мир», вернуть часть потраченных денег. Второй этап программы состоялся осенью прошлого года. Третий этап акции стартовал 18 марта 2021 года, правила получения субсидии для туристов остались фактически такими же.
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Какой будет сумма возврата
При покупке путешествия по России в рамках программы лояльности карты «Мир» клиент получит 20% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей (по каждой туристической услуге). В течение всего периода действия программы одной и той же зарегистрированной в системе картой «Мир» можно оплатить сколько угодно туристических услуг и при этом с каждой из них получить свой кешбэк.
Сколько продлится программа
Третий этап программы – более длительный по времени по сравнению с предыдущими. Так, кешбэк можно получить за туристические услуги (бронирование и проживание, путевка), которые оплачены в период с 18 марта 2021 года (с 00:01 мск) по 15 июня 2021 года (до 23:59 мск). При этом датой выезда из отеля или завершения тура может стать любой день до 30 июня включительно. Длительность путевки, круиза или проживания должна составлять не менее двух ночей.
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Как получить кешбэк
Для этого необходимо иметь (или оформить) карту «Мир», выпущенную любым российским банком-партнером, и зарегистрировать ее на официальном сайте программы. Процедура занимает не более пяти минут: потребуется номер карты и номер телефона для подтверждения регистрации. Затем при оформлении тура (сделать это можно на официальном сайте туроператора, отеля, санатория, сервиса бронирования или на агрегированном сайте программы лояльности мирпутешествий.рф) необходимо уплатить с нее всю необходимую сумму одним платежом. В течение пяти рабочих дней на ту же карту, с которой была произведена оплата, поступит кешбэк.
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Какие отели и туроператоры участвуют в программе
Все актуальные предложения от организаций, которые являются партнерами программы туристического кешбэка, можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф. Для этого достаточно выбрать интересующую позицию из меню: сервисы бронирования, отели, туроператоры, круизы, детский отдых, санатории, а также то место, в которое вы хотели бы отправиться, будь то конкретный город России, область, край или республика.
Выбрать тур или отель можно и через популярные агрегаторы: «Яндекс.Путешествия», «Путевка.ком», Ostrovok.ru и другие. На этих сайтах есть отдельные разделы, посвященные бронированию через программу.
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Популярные предложения с кешбэком
Исходя из анализа предыдущих этапов программы и согласно оценкам туроператоров в 2021 году, популярны для путешествий с кешбэком будут следующие направления: курорты Крыма, Кавказа и Краснодарского края, Байкал и Карелия, Калининград, Санкт-Петербург, круизы по Золотому Кольцу. В день начала бронирования, по информации Ростуризма, лидировали такие направления, как Крым, Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.
По данным открытых источников, ожидается повышенный интерес граждан к путевкам в санаторные учреждения лечебной и профилактической направленности и детский отдых.
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