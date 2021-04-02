Третий этап туристического кешбэка: как вернуть 20% за путешествие по России

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Все актуальные предложения от организаций, которые являются партнерами программы туристического кешбэка, можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф. Для этого достаточно выбрать интересующую позицию из меню: сервисы бронирования, отели, туроператоры, круизы, детский отдых, санатории, а также то место, в которое вы хотели бы отправиться, будь то конкретный город России, область, край или республика.

Выбрать тур или отель можно и через популярные агрегаторы: «Яндекс.Путешествия», «Путевка.ком», Ostrovok.ru и другие. На этих сайтах есть отдельные разделы, посвященные бронированию через программу.

Эко‑отель из сена и крестьянский быт: как устроен сельский туризм в Подмосковье>>