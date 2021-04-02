РИАМО - 2 апр. На портале «Добродел» стартовал ежегодный сбор предложений по ремонту муниципальных и региональных дорог Подмосковья, он продлится до 31 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проголосовать можно по ссылке.

«Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале «Добродел» — в ремонтном сезоне 2021 года по просьбам жителей отремонтируют более 240 дорог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, в этом году отбор традиционно пройдет в два этапа: сбор предложений с 1 апреля по 31 мая и голосование с 1 июля по 31 августа. В перечень для голосования включат места, которые предложили жители на первом этапе, а также участки, отобранные специалистами.

На первом этапе можно проголосовать за один участок или предложить свой. Для этого нужно указать точку на интерактивной карте. Участки, которые получат больше всего голосов пройдут во второй летний этап голосования.

Жители Подмосковья выбирают дороги для ремонта на портале «Добродел» с 2017 года. С тех пор по их выбору отремонтировали около 1,7 тыс. дорог протяженностью более 2,3 тыс. км.

С программой ремонта автодорог на 2021 год можно ознакомиться на сайте подмосковного Минтранса.