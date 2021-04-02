РИАМО - 2 апр. В столице из-за утреннего снегопада прирост свежевыпавшего снега составил 2 см, но он растает уже к вечеру пятницы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на пятницу в столичном регионе в основном шел дождь. К утру он сменился мокрым снегом. В мегаполисе выпало до 12 мм осадков, а это составляет около 25% от месячной нормы апреля.

«Кратковременный прирост свежевыпавшего снега в среднем по городу составил 2 см. Но в течение дня 2 апреля от вновь выпавшего снега не останется и следа», - говорится в сообщении.

Снегопад в начале апреля в Москве — явление обычное. Даже в 2020 году, который был очень скудным на снег, восстановление снежного покрова до 4 см случилось 1 апреля. Месячная норма осадков в апреле составляет 44 мм.

Максимальная температура воздуха в Москве в пятницу будет в пределах плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - от 3 до 8 градусов тепла.

Северный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/c. Атмосферное давление в этот день составит 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

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