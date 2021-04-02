РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. Более 400 руководителей культурно-досуговых учреждений Московской области собрались в городском округе Мытищи на базе МДК «Яуза» в рамках семинара-практикума, посвященного эффективным методам работы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Организатором события совместно с Мытищинским домом культуры выступило министерство культуры Московской области.

«Тема встречи очень интересная, потому что нам пришлось работать и жить в очень непростое время, которое диктует применение новых методов, приобретение высокотехнологичного оборудования. Всем нам приходится уходить в онлайн, работать с соцсетями. Сегодня мои коллеги поделятся своим опытом», – сказала начальник управления культуры и молодежной политики администрации округа Надежда Дедяева.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы в работе с такими направлениями, как медиа, социальные сети, ребрендинг учреждений культуры, показали на практике интересные форматы культурно-досуговых учреждений Московской области, в том числе рассказали о реализации в Мытищах таких проектов, как «ДК-онлайн» и «Мамы-онлайн».

«Новые тенденции диктуют новые формы работы. В Домах культуры очень активно развивается самодеятельное творчество, но сейчас молодые люди увлекаются новыми форматами. Чтобы молодежь чаще приходила в наши учреждения, эти форматы должны появится в ДК. Очень важно, что в работу внедряются новые технологии. Пандемия показала, что это востребовано», – отметил начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы министерства культуры Московской области Олег Дядьков.

Директор дворца культуры «Яуза» Наталья Егорочкина поделилась успехами учреждения после недавних преобразований.

«Основная наша задача была увеличить посещаемость ДК, сделать его культурным центром притяжения всего города. Мы сделали свой брендбук. На каждое мероприятие мы изготавливаем собственные декорации, делаем оригинальное оформление. Это наши особенные фишки. Сегодня мы ими поделимся», – сказала Егорочкина.

Она отметила, что основное в работе дворца – это команда, участники которой умеют петь, говорить, вести социальные сети, хорошо снимают и монтируют видео, делают фотографии. Культура – это обширная сфера, и, по словам Егорочкиной, здесь должны работать универсалы, которые действительно любят свое дело.