РИАМО - 2 апр. Объем и громкость аудиосообщений в поездах МЦД-2 Подольск-Нахабино уменьшили по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

После того, как в поездах МЦД-1 аудиосообщения сделали тише и сократили, пассажиры МЦД-2 стали писать много аналогичных просьб в Telegram-бот @to_deptrans_bot.

«Готово — аудио стали на 30% короче и тише. Едем дальше еще комфортнее!» - говорится в сообщении.

В 2020 году на МЦД-2 открыли 15 новых станций, еще 14 планируют открыть в 2021 году.

МЦД – это быстрый и комфортный способ добраться из Московской области в центр столицы и наоборот.

Движение по первым двум МЦД— Белорусско-Савеловский и Курско-Рижский — было запущено в ноябре 2019 года. Всего в Московском регионе планируется запустить пять таких диаметров.

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