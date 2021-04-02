РИАМО - 2 апр. Программа развития научно-производственного предприятия «Исток» в подмосковном Фрязине предполагает строительство девяти новых корпусов, шесть из которых будут готовы в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Фрязино Дмитрием Воробьевым. Глава муниципалитета рассказал о планах по модернизации градообразующего предприятия - НПП «Исток» им. Шокина», которое было основано в 1943 году и занимается СВЧ-электроникой.

«Наукоград Фрязино известен своим легендарным предприятием «Исток». Сейчас по президентской программе там проводится большая модернизация, которая предполагает увеличение численности сотрудников - это молодые специалисты в сфере высоких технологий», - сказал Андрей Воробьев.

Глава городского округа отметил, что все развитие города связано с предприятием «Исток».

«Сейчас здесь работают порядка 6 тыс. человек. В 2022 году запланировано завершение строительства новых шести корпусов из девяти. До 2031 года по программе развития предприятия численность работников увеличена еще на 6 тыс. работников. Это высококвалифицированные кадры, которые работают на гособоронзаказ. Нам необходимо обеспечить их семьи жильем», - сказал Дмитрий Воробьев.

НПП «Исток» является якорным резидентом одноименной особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории Фрязина в конце 2015 года.